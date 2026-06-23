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Domy Szeregowe w Rucavas pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Rucavas pagasts, Łotwa
Szeregowiec
Rucavas pagasts, Łotwa
Pensjonat w Pape - budynek główny 3- piętrowy (538.8 m kw.). 10 pokoi gościnnych (dla 30 osó…
$281,075
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Rucavas pagasts, Łotwa

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