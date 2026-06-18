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Mieszkania na sprzedaż w Platones pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Platone, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Platone, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/3
Przestronne mieszkanie z 3 sypialniami na sprzedaż. Apartament znajduje się na pierwszym pię…
$28,925
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Parametry nieruchomości w Platones pagasts, Łotwa

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