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Domy na sprzedaż w Ogres novads, Łotwa

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Ogresgala pagasts
11
18 obiektów total found
Dom w Rutki, Łotwa
Dom
Rutki, Łotwa
$671,655
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 4 pokoi w Ogre, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ogre, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/2
$189,948
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 5 pokojów w Ogre, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ogre, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
$346,876
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
DD CO DEDD CO DE
Dom 9 pokojów w Taurupe, Łotwa
Dom 9 pokojów
Taurupe, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
$113,116
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 3 pokoi w Ikskile, Łotwa
Dom 3 pokoi
Ikskile, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 176 m²
Piętro 2/2
$352,641
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 492 m²
Liczba kondygnacji 2
The mansion is located near the city of Riga, in a pine forest, on the island of Dole, with …
$730,178
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Dom 5 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
A unique object. Location Valgaciems, 70 km from the resort town of Jurmala. Plot of land 15…
$577,839
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Dom 4 pokoi w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż elegancki dom rodzinny w stylu skandynawskim. Ekonomiczny, energooszczędny i prz…
$185,696
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Dom 8 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
An exclusive and unique real estate on the ancient Liv coast of the Baltic Sea. Detailed des…
$722,823
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Dom 5 pokojów w Turkalne, Łotwa
Dom 5 pokojów
Turkalne, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 2
$334,578
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 239 m²
Liczba kondygnacji 2
$345,653
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Dom 6 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Duży, w pełni wyposażony dom, który można kupić dla dwóch rodzin, istnieją wszystkie standar…
$262,654
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Dom 6 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 3
$346,703
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Dom 5 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale exclusive immovable property in Lapmežciems near the Baltic Sea with a fantastic vi…
$682,900
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Dom 6 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny dom w cichym centrum Babity jest na sprzedaż. Dom jest obok lasu. Dom z 5 pokoja…
$236,388
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Dom 4 pokoi w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 2
dobrze przemyślany i gustownie urządzony dom. W dekoracji wnętrz stosowane są tylko wysokiej…
$382,424
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Dom 7 pokojów w Ogresgala pagasts, Łotwa
Dom 7 pokojów
Ogresgala pagasts, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
$313,083
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Dom 5 pokojów w Keipene, Łotwa
Dom 5 pokojów
Keipene, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
dom składa się z materiałów ekologicznych. Ściany są wypełnione blokami Aeroc. Z wysokim poz…
$262,654
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Parametry nieruchomości w Ogres novads, Łotwa

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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