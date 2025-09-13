Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Nitaures pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 11 pokojów w Nitaures pagasts, Łotwa
Dom 11 pokojów
Nitaures pagasts, Łotwa
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 326 m²
Piętro 2/2
Istnieje możliwość zakupu naprawdę fantastycznej nieruchomości - Krīgaļi Manor, położony 52 …
$233,881
