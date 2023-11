Dom, mieszkanie, willę Ģipša Fabrika

Ryga, Łotwa

od €119,020

Poddaj się: 2014

« Rīdzenes Rezidence » to rezydencja najwyższej jakości nieruchomości i budownictwa wykorzystywanych przyjaznych dla środowiska naturalnych materiałów budowlanych. « Rīdzen », a zewnętrzna ściana rezydencji jest z cegły z wełną kamienną siltinājum i tynkiem dekoracyjnym, apartamenty mają izolację akustyczną z podwójnymi piętrami, wysokiej jakości dębowe drzwi przednie ze specjalną izolacją akustyczną, wysokość sufitu trzy metry. « Rīdzenes Rezidence » budynek mieszkalny w okolicy wynosi 15,5 tys. m2 powierzchni: 3400 m ². Dom na pierwszym piętrze będzie sklepami i restauracjami innej marki, a na drugim do szóstego piętra 72 przestronne apartamenty (od 70 do 250 m2 powierzchni). Mieszkańcom domu zaoferowane zostaną sprzątanie mieszkania, pralnia i prasowanie, ochrona, zapewnione systemy przeciwpożarowe. Każde mieszkanie ustawione w liczniku zużycia wody i ciepła, centralnym systemie chłodzenia, instalacji kominka. Parking podziemny dla każdego mieszkania. W budynku mieściła się czysta winda młodego pokolenia. Dom zaprojektowany tak, aby pasował do środowiska historycznego i zachowywał wartości historyczne znalezione w badaniach archeologicznych, takie jak piwnica pokazuje fragmenty ściany. Projekt « Green Fund Ltd. », finansowany przez Hansabanka. Koszt budowy wynosi 20 milionów dolarów. Projekt został opracowany przez r. re. Schmidt architects Group (ACG), fasada Putrām Michael, Linda Start. Budowa konstrukcji sklepienia « piedalij », « Dom »