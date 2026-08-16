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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Madonas novads, Łotwa

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4 obiekty total found
Mieszkanie 6 pokojów w Laudonas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Laudonas pagasts, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 208 m²
Piętro 4/5
Oferujemy ekskluzywny i przestronny apartament w najbardziej prestiżowej dzielnicy Rygi: Cic…
$692,552
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Willa w Praulienas pagasts, Łotwa
Willa
Praulienas pagasts, Łotwa
Uroczy zamek Lazdona Manor ma długą historię, po doświadczeniu swoich czasów dawno temu. Od …
$157,824
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Praulienas pagasts, Łotwa
Dom
Praulienas pagasts, Łotwa
Oferta obejmuje rzadką nieruchomość w jednym z najpiękniejszych miejsc w Vidzeme - nad brzeg…
$229,429
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 5 pokojów w Laudonas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Laudonas pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 132 m²
Piętro 4/6
Dzirnavu street 62, w domu na dziedzińcu, między ulicami Terbatas i Brivibas. Oferujemy apar…
$243,743
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Parametry nieruchomości w Madonas novads, Łotwa

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