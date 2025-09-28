Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Lipawa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Lipawa, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Lipawa, Łotwa
Dom 6 pokojów
Lipawa, Łotwa
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
$247,883
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lipawa, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się