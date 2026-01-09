Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Lipawa
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Lipawa, Łotwa

nieruchomości komercyjne
8
Dochodowa nieruchomość
1 obiekt total found
Dochodowa nieruchomość 453 m² w Lipawa, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 453 m²
Lipawa, Łotwa
Powierzchnia 453 m²
Liczba kondygnacji 2
$203,939
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
