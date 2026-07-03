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Domy na sprzedaż w Kurmales pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Kurmales pagasts, Łotwa
Dom 5 pokojów
Kurmales pagasts, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
$103,159
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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Parametry nieruchomości w Kurmales pagasts, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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