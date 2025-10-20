Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Krimuldas pagasts
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Krimuldas pagasts, Łotwa

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Krimuldas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Krimuldas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/3
$53,118
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 5 pokojów w Sunisi, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Sunisi, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 255 m²
Piętro 3/4
Penthouse w elitarnym mieście nad brzegiem jeziora Sunishi Elitarne miasto nad brzegiem jezi…
$378,222
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Krimuldas pagasts, Łotwa

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się