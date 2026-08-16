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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kraslavas novads, Łotwa

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Krasław
4
5 obiektów total found
Dom w Kaplavas pagasts, Łotwa
Dom
Kaplavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 1 591 m²
$410,445
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 4 pokoi w Krasław, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Krasław, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 194 m²
Piętro 3/3
Dom przy Rigas 90 znajduje się w dzielnicy Bulduri w Jurmali między Lielupe i Dzintari. Jest…
$336,197
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Dom 6 pokojów w Krasław, Łotwa
Dom 6 pokojów
Krasław, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż w spokojnej części Dzintari, do morza i sali koncertowej Dzintari 15 minut s…
$441,259
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Mieszkanie 3 pokoi w Krasław, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Krasław, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/4
$226,933
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Mieszkanie 4 pokoi w Krasław, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Krasław, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 3/3
Dom przy Rigas 90 znajduje się w dzielnicy Bulduri w Jurmali między Lielupe i Dzintari. Jest…
$262,654
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Typy nieruchomości w Kraslavas novads.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Kraslavas novads, Łotwa

Tanie
Luksusowe
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