Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Jakubowo, Łotwa

1 obiekt total found
Industrial Complex with 6 Buildings — Near City Border, Rail Access to Riga Ports w Jakubowo, Łotwa
Industrial Complex with 6 Buildings — Near City Border, Rail Access to Riga Ports
Jakubowo, Łotwa
Powierzchnia 50 200 m²
Industrial property comprising six production buildings (built in 1980) on a land plot with …
$1,17M
VAT
