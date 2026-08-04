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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Garkalnes pagasts, Łotwa

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1 obiekt total found
Dom 10 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
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Dom 10 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Liczba kondygnacji 3
✨ Mamy przyjemność przedstawić ten przestronny i przytulny dom, doskonale nadaje się do duże…
$328,972
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Parametry nieruchomości w Garkalnes pagasts, Łotwa

z garażem
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z Taras
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