Domy z garażem na sprzedaż w Drabesu pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Amatciems, Łotwa
Dom 5 pokojów
Amatciems, Łotwa
Pokoje 5
Sypialnie 3
Powierzchnia 591 m²
Sprzedaż oferuje ekskluzywny trzypiętrowy dom z oddzielną sauną i wyjściem do jeziora Vēţu.O…
$1,74M
Parametry nieruchomości w Drabesu pagasts, Łotwa

