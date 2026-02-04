Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Łotwa
  3. Ceraukstes pagasts
  4. Mieszkania
Domy na sprzedaż w Ceraukstes pagasts, Łotwa

Dom 3 pokoi w Ceraukstes pagasts, Łotwa
Dom 3 pokoi
Ceraukstes pagasts, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/2
Wyobraź sobie budzenie się każdego ranka w autentycznym domu dziennika, otoczony przez natur…
$350,537
Parametry nieruchomości w Ceraukstes pagasts, Łotwa

