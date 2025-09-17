Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Carnikavas pagasts
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom

Wynajem długoterminowy domy w Carnikavas pagasts, Łotwa

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Siguli, Łotwa
Dom 3 pokoi
Siguli, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
O nieruchomościach - budynek dziedziniec, niekompletna konstrukcja, częściowe udogodnienia. …
$117
za miesiąc
