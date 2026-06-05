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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Babites pagasts, Łotwa

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 440 m² w Pinki, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 1 440 m²
Pinki, Łotwa
Powierzchnia 1 440 m²
Piętro 1/1
Dom i dom extra - nowy projekt, ochroniarz. Terytorium - dobrze zadbane terytorium, zamknięt…
$6,727
za miesiąc
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Nieruchomości komercyjne 6 200 m² w Pinki, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 6 200 m²
Pinki, Łotwa
Powierzchnia 6 200 m²
Dom i dom extra - odnowiony budynek, ochrona, wszystkie komunikacji. Terytorium - zamknięte …
$16,299
za miesiąc
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