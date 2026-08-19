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Mieszkania na sprzedaż w Adazu novads, Łotwa

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Adazi
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Adazi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 4/4
$178,701
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Adazi, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 5/5
$108,077
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 9 pokojów w Gauja, Łotwa
Mieszkanie 9 pokojów
Gauja, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 1 385 m²
Piętro 1/3
Oferujemy na sprzedaż ekskluzywną przestronną rezydencję o powierzchni 1384.10 m2. Dom znajd…
$1,71M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Adazi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/5
$192,574
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 2 pokoi w Carnikavas pagasts, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Carnikavas pagasts, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 5/11
$346,703
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Mieszkanie 3 pokoi w Adazi, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Adazi, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/4
Przestronne i przemyślane 3-pokojowe mieszkanie w malowniczej lokalizacji przy rzece Vējupīt…
$135,558
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Agencja
Riga Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Adazu novads, Łotwa

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