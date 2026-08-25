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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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Verbania
23
Omegna
4
155 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Stresa, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,17M
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Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 193 m²
PL-PR-C04. Каменный загородный дом с видом на озеро Всего в нескольких минутах от знаменито…
$490 773
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 855 m²
FP- 1547. Prestiżowa willa w StresiePrestiżowa willa znajduje się w wyjątkowej lokalizacji z…
$9,35M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cavandone, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
FP-0031. Престижная квартира на продажу в Вербании садом и видом на озеро МаджореПродается п…
$666 050
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
FP- RIF0075. Piękna willa nad jeziorem MaggioreOrientacja: PołudnieWidok: Widoczny dziedzini…
$525 829
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
MD- 280817. Willa 270 m2, z ogrodem 1500 m2, na pierwszej liniiWilla 270 mkw, z ogrodem 1500…
$1,05M
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
PL- PR _ C00. Jezioro Maggiore. Dom z widokiem na jezioroBaveno. Willa na sprzedaż z unikaln…
$724 475
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
FP-T320. Грациозная квартира в центре СтрезыГрациозная квартира в центре Стрезы на втором эт…
$292 127
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Willa w Stresa, Włochy
Willa
Stresa, Włochy
Powierzchnia 310 m²
PL- PR _ C03. Oddzielony dom na sprzedaż w StresaStresa, dom jednoosobowy z zależnością i dz…
$993 232
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Willa 4 pokoi w Stresa, Włochy
Willa 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 214 m²
FP- T641. Willa w Brisino, Stresa, WłochyBrisino, prywatny dom z ogrodem o 798 m kw. z piękn…
$467 403
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Willa w Cavandone, Włochy
Willa
Cavandone, Włochy
Powierzchnia 540 m²
PL-171019-1. Прекрасная классическая вилла в Вербании в элитной зонеПрекрасная классическая …
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Belgirate, Włochy
Willa 6 pokojów
Belgirate, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
FP- T704. Prywatny dom z pięknym widokiem na jezioroNa wzgórzu Beljirat w okolicy Karceni, p…
$578 412
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
ID - 20059. VB- Nowe apartamenty w BavenoW małym kompleksie mieszkalnym składającym się tylk…
$385 608
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Cavandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Cavandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
FP-T613. Вербании, вилла новой постройкиАрхитектуральная структура виллы составлятся из двух…
$1,74M
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Willa 6 pokojów w Baveno, Włochy
Willa 6 pokojów
Baveno, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 395 m²
FP-T706. Старинная вилла, построенная в конце XIX векаСтаринная вилла, построенная в конце X…
$1,93M
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Mieszkanie 2 pokoi w Belgirate, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Belgirate, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
FP- T367. Apartamenty (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "BelgirateBlisko centrum Beljirat…
$268 757
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Mieszkanie 4 pokoi w Cavandone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
FP-T457. Двуровневая квартира в центре Вербании элегантном особнячке в центре Вербании, в не…
$408 978
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Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$292 127
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Willa 4 pokoi w Cavandone, Włochy
Willa 4 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 216 m²
FP-T380. Вилла в центре ПалланцаВилла построенная вонце 50 годов в центре Палланца, Вербания…
$683 577
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Mieszkanie 2 pokoi w Belgirate, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Belgirate, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
ID - 20060. Apartamenty VB- w Belgirat Lake Maggiore- Apartament znajduje się w dzielnicy mi…
$251 229
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$385 608
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Willa w Cavandone, Włochy
Willa
Cavandone, Włochy
Powierzchnia 300 m²
FP- 0116. Otoczony uroczą willą ogrodowąW Verbania Pallanza, kilka kroków od centrum i nabrz…
$3,39M
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Willa 5 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 351 m²
FP- 2765. Wspaniała willa z widokiem na jezioro MaggioreW Stresie Magoggnino, wspaniałej trz…
$1,99M
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Willa 4 pokoi w Baveno, Włochy
Willa 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
FP-Т507. Недавно отреставрированная вилла в БавеноНедавно отреставрированная вилла в Бавено.…
$1,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВживописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, мы…
$362 238
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 513 m²
FP- 0113. Luksusowa willa w StresieLuksusowa willa na sprzedaż w odległości krótkiego spacer…
$1,75M
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Willa 4 pokoi w Gignese, Włochy
Willa 4 pokoi
Gignese, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с покойным и прдиваты…
$630 994
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
PL- PR- A08. Luksusowy apartament Jezioro Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiemontEks…
$817 956
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Willa 5 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
FP- 08102015. Wspaniała nowoczesna willa nad jeziorem MaggioreW Stresie, wspaniałej nowoczes…
$14,02M
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Willa 6 pokojów w Stresa, Włochy
Willa 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
FP- T973. Willa (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "StresaW miejscowości Brisino, w cichej…
$455 718
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Typy nieruchomości w Verbano Cusio Ossola.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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