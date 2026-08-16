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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Omegna, Włochy

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mieszkania
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4 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$328,216
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bagnella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
ISM-060417-19. Квартира с видом на озеро в городе ОменьяВилом районе над озером Орта в город…
$275,467
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$293,050
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Willa 14 pokojów w Omegna, Włochy
Willa 14 pokojów
Omegna, Włochy
Pokoje 14
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 4
Wspaniała Villa 1. linii na jeziorze Orta w pobliżu obszarów narciarskich, Milano, Maggiore …
$5,76M
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