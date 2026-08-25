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Mieszkania na sprzedaż w Verbano Cusio Ossola, Włochy

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Verbania
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57 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Stresa, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
$1,17M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cavandone, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
FP-0031. Престижная квартира на продажу в Вербании садом и видом на озеро МаджореПродается п…
$666 050
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
FP-T320. Грациозная квартира в центре СтрезыГрациозная квартира в центре Стрезы на втором эт…
$292 127
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
ID - 20059. VB- Nowe apartamenty w BavenoW małym kompleksie mieszkalnym składającym się tylk…
$385 608
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Mieszkanie 2 pokoi w Belgirate, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Belgirate, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
FP- T367. Apartamenty (sprzedaż) "Włochy" Jezioro Maggiore "BelgirateBlisko centrum Beljirat…
$268 757
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Cavandone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Cavandone, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
FP-T457. Двуровневая квартира в центре Вербании элегантном особнячке в центре Вербании, в не…
$408 978
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Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
ISM-060417-17. Апартаменты с видом на красивое озеро - ОртаОменья, в тихом жилом районе пред…
$292 127
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Mieszkanie 2 pokoi w Belgirate, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Belgirate, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
ID - 20060. Apartamenty VB- w Belgirat Lake Maggiore- Apartament znajduje się w dzielnicy mi…
$251 229
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$385 608
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВживописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, мы…
$362 238
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
PL- PR- A08. Luksusowy apartament Jezioro Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiemontEks…
$817 956
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
PL- PR- A10. Dwupokojowe mieszkanie znajduje się w cichej lokalizacji, bardzo blisko history…
$327 182
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
PL- PR _ A03. Penthouse z widokiem na jezioroStreak. Przestronny penthouse z tarasami i wspa…
$385 608
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 162 m²
FP-T341. Апартаменты ( продажа ) Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёл. Они…
$397 293
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
FP-T428. Грациозная двухуровневая квартира в СтрезеГрациозная двухуровневая квартира располо…
$642 680
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Mieszkanie 4 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
ISM-060417-4. Apartament z widokiem na jezioro! - Baveno.Baveno to piękny apartament z widok…
$1,03M
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
$350 552
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Mieszkanie 5 pokojów w Stresa, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Stresa, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 142 m²
FP-T214. Квартира в Стреса с видом на озеро на 180 ° и на острова БоромеоКартира с видом на …
$490 773
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Mieszkanie 2 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
FP- 0084. Apartament na sprzedaż w Baveno na pierwszym piętrze zabytkowej willi BarberisApar…
$701 105
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
FP- 0016. Elegancki apartament w Stresie z tarasem z widokiem na jezioro i ogródApartament n…
$642 680
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
PL- PR _ A19. Baveno. Jezioro Maggiore. Apartament z ogrodemJezioro Maggiore. Piękny pokój 3…
$327 182
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Mieszkanie 3 pokoi w Baveno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Baveno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
ID - 20058. VB- trzypokojowe mieszkanie w BavenoJezioro Maggiore, Baveno. Apartamenty na dwó…
$327 182
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
PL- PR _ A16. Apartament z pięknym widokiem na jezioro MaggioreW pięknym panoramicznym miejs…
$397 293
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Mieszkanie 5 pokojów w Bagnella, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Bagnella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
ISM-060417-18. Престижная квартира в городе Оменья на озере ОртаОменья, в историческом центр…
$327 182
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Mieszkanie 3 pokoi w Ghiffa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ghiffa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 133 m²
FP- T337. Luksusowy apartament na parterze w Giffa (Jezioro Maggiore)W Giff, w prestiżowej w…
$525 829
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Mieszkanie 4 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 480 m²
FP-3307. Роскошные апартаменты в престижной старинной вилле конца 18 векаНедалеко от центра …
$2,34M
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Mieszkanie 4 pokoi w Oggebbio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Oggebbio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
ID - 20014. VB- Apartamenty w OjebbioW parku 9000 metrów kwadratowych na terenie zabytkowej …
$338 867
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
PL- PR _ A36. Przytulny apartament z widokiem na jezioroDobre zakwaterowanie w niskiej cenie…
$327 182
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Mieszkanie 2 pokoi w Ghiffa, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Ghiffa, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
FP- T102. Luksusowy apartament z jedną sypialnią w mieście GiffaW Giff, w prestiżowej willi …
$254 735
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Mieszkanie 3 pokoi w Stresa, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Stresa, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
PL- PR- A11. Jasny apartament na najwyższym piętrze na brzegu jeziora Maggiore, w malowniczy…
$286 285
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Typy nieruchomości w Verbano Cusio Ossola.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Verbano Cusio Ossola, Włochy

z Basen
Tanie
Luksusowe
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