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Penthouse na Sprzedaż w Wenecja Euganejska, Włochy

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4 obiekty total found
Penthouse w Lido di Jesolo, Włochy
Penthouse
Lido di Jesolo, Włochy
Powierzchnia 168 m²
Piętro 8
Ten wyjątkowy penthouse położony na uprzywilejowanych 8 i 9 piętrach łączy nowoczesną archit…
$2,27M
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Penthouse 5 pokojów w Bussolengo, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Bussolengo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Only 15 minutes by car from Lake Garda and from the city of Verona, this elegant and spaciou…
$580,276
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Penthouse 4 pokoi w Malcesine, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Malcesine, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
We offer for sale an elegant penthouse on the second and last floor of a building with only …
$886,837
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Penthouse 5 pokojów w Bardolino, Włochy
Penthouse 5 pokojów
Bardolino, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 526 m²
This upcoming 140 sqm lake view penthouse in Bardolino is the ultimate expression of luxury …
$2,52M
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Parametry nieruchomości w Wenecja Euganejska, Włochy

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