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Domy Szeregowe w Umbria, Włochy

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Terni
45
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45 obiektów total found
Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Oddzielony pojedynczy do przeglądu wewnętrznego przez sąd 300 metrów kwadratowych z parter m…
$172,758
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 300 m²
Dom z ogrodem na obrzeżach wioski w panoramicznym Dwa piętra oraz garaż na parterze i pomies…
$52,277
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Oddzielony pojedynczy 70 odnowiony wewnętrznie (zewnętrzny do przeglądu) Dwa piętra 80 m2 ka…
$348,787
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 330 m²
Teren o powierzchni 12 000 m2 z widokiem na morze z pozwoleniem na budowę domu o powierzchni…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 7 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Pojedyncza willa z ziemią z drzewami oliwnymi o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. …
$287,930
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
dom ze wzmocnioną konstrukcją betonową na obrzeżach wsi na dwóch piętrach piwnicy Parter z d…
$151,141
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 150 m²
Dom wolnostojący na dwóch poziomach przez ok. 150 metrów kwadratowych osiem pokoi i dwie łaz…
$151,141
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 240 m²
Salon na dwóch poziomach plus poddasze Piętro Parter - Pierwsze piętro z salonem kuchnia ane…
$232,525
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 250 m²
pojedyncza willa w małej wiosce niedaleko drogi wojewódzkiej. Mały dziedziniec i opcjonalnie…
$174,393
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Szeregowiec 13 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 500 m²
Pierwsze piętro 80 willa na dwóch piętrach plus piwnica i poddasze Parter 150 m2 na parterze…
$418,544
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Szeregowiec 16 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 16 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 360 m²
Oddzielny dom składający się z dwóch apartamentów plus parter i strych. Ogrodzony częściowo …
$418,544
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 350 m²
Dom z ogrodem, garażem i szopą na narzędzia. Parter duży salon z łazienką, pierwsze piętro t…
$191,833
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Szeregowiec 7 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 100 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 320 m²
Pojedyncza willa o powierzchni ponad 300 m2 z zamkniętym ogrodem o powierzchni około 2000 m2…
$267,403
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 210 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$255,777
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 250 m²
Numer referencyjny: N960 Nazwa nieruchomości: Casa Elvio Lokalizacja: w kraju Miasto: Str…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 10 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 200 m²
Pojedyncza willa z nieogrodzonym dziedzińcem i sąsiednim garażem. Parter z kuchnia, sypialni…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 8 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 250 m²
Oddzielona willa o powierzchni około 100 m2 na jednym piętrze z 8 000 m2 ziemi z drzewami ol…
$162,767
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Szeregowiec 6 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 6 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 110 m²
Mała willa w kompleksie mieszkalnym kilkaset metrów od jeziora. Powierzchnia?? 110 metrów kw…
$162,767
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 180 m²
Półwyseparowany dom na obrzeżach wsi w centralnej lokalizacji (2 / 3) w szorstkim Trzy pozio…
$267,403
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Szeregowiec 15 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 15 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 350 m²
Teren o powierzchni 6000 metrów kwadratowych na równinach
$406,918
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 190 m²
pojedyncza willa z połowy lat 60-tych z ogrodem z dwóch stron z akcesoriami. Wygląd niedawno…
$209,272
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 270 m²
Pojedyncza willa z 5000 m zamkniętego dworu Struktura w doskonałym stanie na dwóch piętrach …
$337,161
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Szeregowiec 13 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 13 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 350 m²
Oddzielny dom w doskonałej kondycji z sąsiednią szopą około 90 metrów kwadratowych. Ziemia z…
$383,666
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Szeregowiec 7 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 7 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 250 m²
Sprzęt rolniczy ( numer 3 ) do szorstkiej koncesji ( wygasa za dwa lata ) zanurzony w zielen…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Oddzielona przestrzeń mieszkalna na dwóch piętrach z ogrodem o powierzchni 600 m2 poddasze k…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 250 m²
Dom jednoosobowy na pierwszych przedmieściach z dziedzińcem. Zaaranżowane na trzech poziomac…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 9 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 9 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 240 m²
Pojedynczy dom z 3000 m2 ziemi. Parter różne pokoje i garaż. Podniesiony parter z wejściem, …
$139,515
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Szeregowiec 11 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 11 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 250 m²
Jednoosobowa willa na dwóch piętrach plus poddasze Parter Apartament i garaż Mieszkanie na p…
$174,393
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Szeregowiec 12 pokojów w Terni, Włochy
Szeregowiec 12 pokojów
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 240 m²
Numer referencyjny: N560 Nazwa własności: Casa Tanzi I Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto:…
$279,030
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Parametry nieruchomości w Umbria, Włochy

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