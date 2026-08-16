Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Terni
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Terni, Włochy

;
nieruchomości komercyjne
83
pomieszczenia produkcyjne
7
Hotel Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Hotel 350 m² w Terni, Włochy
Hotel 350 m²
Terni, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 350 m²
Panoramiczny domek z 2000 metrów kwadratowych usług rolniczych ma ceglaną i kamienną konstru…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 61 200 m² w Terni, Włochy
Hotel 61 200 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 61 200 m²
Zakwaterowanie turystyczne na około 62 tys. metrów kwadratowych zaledwie 5 km od morza Budyn…
$290,656
Zostaw prośbę
Hotel 6 000 m² w Terni, Włochy
Hotel 6 000 m²
Terni, Włochy
Pokoje 45
Powierzchnia 6 000 m²
Piękny dom (120 +120 + poddasze) w starożytnej cegle w dobrym stanie (przerobić dach) z 18,0…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 3 000 m² w Terni, Włochy
Hotel 3 000 m²
Terni, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składający się z hotelu z 16 pokoi i garażu, sali balowej wewnętrznej 1200 m2, sali…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 600 m² w Terni, Włochy
Hotel 600 m²
Terni, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 600 m²
Obiekt zakwaterowania składający się z 18 pokoi, kuchnia restauracyjna, pokoje dodatkowe, pa…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 800 m² w Terni, Włochy
Hotel 800 m²
Terni, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 800 m²
Dom odnowiony i używany jako dom wiejski z sześciu pokoi wszystkie z łazienką kuchnia sklep …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Hotel 450 m² w Terni, Włochy
Hotel 450 m²
Terni, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 450 m²
Działka o powierzchni 2500 metrów kwadratowych ( SUL = 1686 metrów kwadratowych ) Zakłady po…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Hotel 500 m² w Terni, Włochy
Hotel 500 m²
Terni, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Duże mieszkanie służy teraz jako gabinet lekarski na pierwszym piętrze zabytkowego budynku p…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się