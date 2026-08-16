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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sud Sardegna, Włochy

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domy
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4 obiekty total found
Willa 3 pokoi w CadeseddaCalasetta, Włochy
Willa 3 pokoi
CadeseddaCalasetta, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
IT-030420-1. Вилла 70 кв.м. рядом с пляжем, сад 3700 кв.мВ продаже   вилла 70 кв.м. рядом с …
$293,050
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Willa 3 pokoi w CrabonaxaVillasimius, Włochy
Willa 3 pokoi
CrabonaxaVillasimius, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Przedstawiamy Państwu duży dom dla rodzin 2 130-150 metrów od najsłynniejszej plaży Simius w…
$520,514
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Mieszkanie 2 pokoi w Nebida, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Nebida, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
New cozy apartment in the Sardinian style, bedroom, living room with two sofa – beds with an…
$160,158
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Willa 8 pokojów w CrabonaxaVillasimius, Włochy
Willa 8 pokojów
CrabonaxaVillasimius, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Powierzchnia mieszkalna 230 metrów kwadratowych, łączna powierzchnia 1500 metrów kwadratowyc…
$980,968
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Parametry nieruchomości w Sud Sardegna, Włochy

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