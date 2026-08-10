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Wille na sprzedaż w Savona, Włochy

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Alassio
10
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25 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-7. Willa na sprzedaż w AlassioWilla z dostępem do plaży. Całkowicie odnowiony i od…
$4,60M
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Willa 3 pokoi w Andora, Włochy
Willa 3 pokoi
Andora, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
KK- V10. Willa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "Marina di AndoraWilla niezależna od 3 stron (* p…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
DH- 350. Villa Alassio Włochy 350m2Maksymalna prywatność, duży plac, basen, przestronny park…
$3,28M
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Garlenda, Włochy
Willa 5 pokojów
Garlenda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
KK-280416-4. Nowa willa w Garland Golf ClubWilla w 250 km + 100 km poziomu piwnicy (garaż, p…
$1,17M
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
AS- VM- 263. Dom z widokiem na morze w mieście Alassio Alassio - Ta willa znajduje się na wz…
$879,150
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Willa 6 pokojów w Andora, Włochy
Willa 6 pokojów
Andora, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
KK-070715-5. Prestiżowa luksusowa willa w dzielnicy mieszkalnej Andora (Liguria) PinamarPres…
$4,10M
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Willa 6 pokojów w Savona, Włochy
Willa 6 pokojów
Savona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
AL- 147. Historyczna willa w SavonaHistoryczna willa w Imperium, pomnik sztuki, o łącznej po…
$2,46M
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
DH- 964. Villa Alassio WłochyWilla jest podzielona na dwa oddzielne domy całkowicie autonomi…
$2,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Finale Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Finale Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 430 m²
KK- 1265- Ian. Wspaniała luksusowa willaWspaniała luksusowa willa wybudowana pod koniec lat …
$5,09M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 227 m²
AS- VA- 232. Willa z basenem w Imperium, LiguriaWilla z basenem ma powierzchnię 227 m2 i dzi…
$726,764
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
KK-280416-5. Willa 400 km z ogrodem 900 kmWilla 400 m2 z ogrodem 900 m2 z pięknymi materiała…
$1,02M
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Willa w Bergeggi, Włochy
Willa
Bergeggi, Włochy
Powierzchnia 270 m²
KK- A1663. Willa na trzecim poziomie w Burgeji 270m2Willa 270 m2 na 3 poziomach w Burgeji. N…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Loano, Włochy
Willa 4 pokoi
Loano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
AS- VAH- 180. Willa w Loano z widokiem na morzeWilla znajduje się w mieście Loano, na wznies…
$1,82M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Laigueglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Laigueglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
AS- VA241. Willa w górach AndoraWilla na trzech poziomach z basenem, zapierające dech w pier…
$2,70M
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
KK- W- 023B1E. Willa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "AlassioWilla 240 m2 + 1800 m2 ogród + 145 …
$1,76M
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Willa 5 pokojów w Cisano sul Neva, Włochy
Willa 5 pokojów
Cisano sul Neva, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
AS- 170215 ekskluzywna willa w stylu Rusticoekskluzywna willa w stylu "rustico" w wspaniałej…
$3,40M
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Willa 6 pokojów w Albissola Marina, Włochy
Willa 6 pokojów
Albissola Marina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
KK- NVR- 18. Trzypoziomowa willa na wzgórzu miasta Albisol z eleganckim widokiem na morzePos…
$2,46M
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Willa 5 pokojów w Bergeggi, Włochy
Willa 5 pokojów
Bergeggi, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 390 m²
KK-280416-13. Willa na sprzedaż w Berjeggi LiguriaWilla w Berjeggi kilka kilometrów od plaży…
$1,70M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Bergeggi, Włochy
Willa 5 pokojów
Bergeggi, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
AL- 116. Niepowtarzalna willa klasy Premium w mieście Burgeji Niepowtarzalna willa premierow…
$3,40M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Garlenda, Włochy
Willa 4 pokoi
Garlenda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
AS- VM- 9. Willa w pobliżu klubu golfowego GarlandTa wspaniała willa znajduje się w pobliżu …
$2,93M
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Willa w Loano, Włochy
Willa
Loano, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Oddzielna czteropoziomowa willa w Borgetto Santo Spirito.Główne wejście znajduje się na pier…
$1,15M
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Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 500 m²
Willa posiada panoramiczny widok na malowniczą zatokę Alassio.W dużym prywatnym parku o powi…
$4,59M
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Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 300 m²
Luksusowa zabytkowa willa w jednym z najbardziej znanych miejsc na zachodzie Riwiery Liguryj…
$17,43M
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Willa w Andora, Włochy
Willa
Andora, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie nad morzem w pobliżu Andory (Liguria) kilka metrów od plaży.Andora / / 250 m…
$2,90M
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Parametry nieruchomości w Savona, Włochy

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