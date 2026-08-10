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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Savona, Włochy

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Alassio
34
Varazze
3
55 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
DH- 783. Apartament Alassio Włochy 200m2Alassio, prestiżowa i ekskluzywna dzielnica, oferuje…
$1,52M
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-7. Willa na sprzedaż w AlassioWilla z dostępem do plaży. Całkowicie odnowiony i od…
$4,60M
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Mieszkanie 2 pokoi w Noli, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Noli, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 6
W Noli, jednej z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości we Włoszech, oferujemy przestronn…
$389,856
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Mieszkanie 3 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 114 m²
KK- 280416- 11. I mieszkania w nowej rezydencji. Port VarazzeNiedawno zlecona rezydencja 10 …
$890,872
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Mieszkanie 4 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
KK-280416-10. Attico apartamenty w VarazzaDwupoziomowe apartamenty 150 km + prywatne solariu…
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 3 pokoi w Andora, Włochy
Willa 3 pokoi
Andora, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
KK- V10. Willa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "Marina di AndoraWilla niezależna od 3 stron (* p…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
DH- 350. Villa Alassio Włochy 350m2Maksymalna prywatność, duży plac, basen, przestronny park…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
AS- TF- 65. 3-pokojowe mieszkanie rzut kamieniem od morza w AlassioW zabytkowym centrum Alas…
$1,88M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
AL- 97. Prestiżowy apartament z widokiem na morze w AlassioPrestiżowe apartamenty nad morzem…
$1,85M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Garlenda, Włochy
Willa 5 pokojów
Garlenda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
KK-280416-4. Nowa willa w Garland Golf ClubWilla w 250 km + 100 km poziomu piwnicy (garaż, p…
$1,17M
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
AS- VM- 263. Dom z widokiem na morze w mieście Alassio Alassio - Ta willa znajduje się na wz…
$879,150
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 2 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
AS- BAHF- 22. Mieszkanie na poddaszu w okolicy Port AlassioW Alassio, na terenie portu, ofer…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Andora, Włochy
Willa 6 pokojów
Andora, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
KK-070715-5. Prestiżowa luksusowa willa w dzielnicy mieszkalnej Andora (Liguria) PinamarPres…
$4,10M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
LH- 4T01. Nowe apartamenty / apartamenty z widokiem na morze w Alassio, Liguria, WłochyW cic…
$703,320
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Willa 6 pokojów w Savona, Włochy
Willa 6 pokojów
Savona, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
AL- 147. Historyczna willa w SavonaHistoryczna willa w Imperium, pomnik sztuki, o łącznej po…
$2,46M
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Willa 4 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
DH- 964. Villa Alassio WłochyWilla jest podzielona na dwa oddzielne domy całkowicie autonomi…
$2,58M
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Willa 6 pokojów w Finale Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Finale Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 430 m²
KK- 1265- Ian. Wspaniała luksusowa willaWspaniała luksusowa willa wybudowana pod koniec lat …
$5,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
DH- 782. Apartament Alassio WłochyApartament znajduje się w samym sercu Alassio, w starożytn…
$644,710
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Mieszkanie w Alassio, Włochy
Mieszkanie
Alassio, Włochy
Powierzchnia 45 m²
KK- 170220-3. Nowy stylowy kompleks w AlassioApartamenty opcje od 235,000 na 45km - wszystki…
$275,467
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
KK-A-AL27. Апартаменты в Алассио рядом с пляжемАпартаменты ( не новые - нужен косметический …
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
KK- E & VW- 0237QZ. Apartamenty w prestiżowym nowym kompleksie mieszkalnymW prestiżowym komp…
$914,316
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Willa 3 pokoi w Alassio, Włochy
Willa 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 227 m²
AS- VA- 232. Willa z basenem w Imperium, LiguriaWilla z basenem ma powierzchnię 227 m2 i dzi…
$726,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Varazze, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Varazze, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
KK-280416-9. Dwupoziomowe apartamenty w VarazzaW Varazza, nowy dom z prawie kompletnym wykoń…
$820,540
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Willa 5 pokojów w Alassio, Włochy
Willa 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
KK-280416-5. Willa 400 km z ogrodem 900 kmWilla 400 m2 z ogrodem 900 m2 z pięknymi materiała…
$1,02M
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Mieszkanie 5 pokojów w Alassio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Alassio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
DH- 965. Apartament Alassio WłochyPilna wyprzedaż penthouse w Alassio, przy Hanbury Avenue.P…
$1,88M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
AL- 98. Wspaniały apartament z widokiem na morze w AlassioApartamenty w miejscowości uzdrowi…
$1,88M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alassio, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Alassio, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
KK- Q- AL4. Unikalne apartamenty w AlassioArt Nouveau apartament w 130 km w 4-piętrowym pala…
$1,52M
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Willa w Bergeggi, Włochy
Willa
Bergeggi, Włochy
Powierzchnia 270 m²
KK- A1663. Willa na trzecim poziomie w Burgeji 270m2Willa 270 m2 na 3 poziomach w Burgeji. N…
$2,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Calvisio, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Calvisio, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
AL- 118. Rezydencja 2 apartamentów w prestiżowej Ligura FinalFinale Ligure można nazwać muze…
$2,58M
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Willa 4 pokoi w Loano, Włochy
Willa 4 pokoi
Loano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
AS- VAH- 180. Willa w Loano z widokiem na morzeWilla znajduje się w mieście Loano, na wznies…
$1,82M
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Typy nieruchomości w Savona.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Savona, Włochy

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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