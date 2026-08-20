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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Florence, Włochy

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Florencja
11
Greve in Chianti
3
17 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 200 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 200 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 200 m²
LD- 0737. Luksusowy kompleks agroturystyczny we FlorencjiTen nowo odnowiony kompleks XVII wi…
$7,03M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 840 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 840 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 840 m²
LD-0812. Потрясающая вилла, построенная в начале двадцатого века в регионе КьянтиЭта вилла, …
$21,10M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
LD- 0256. Prestiżowy obiekt we FlorencjiWilla znajduje się w górach Toskanii, w pobliżu zaby…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 613 m² w Grassina, Włochy
Nieruchomości komercyjne 613 m²
Grassina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 2 225 m² w Florencja, Włochy
Hotel 2 225 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 225 m²
LD- 1227. Luksusowy kompleks hotelowy w pobliżu FlorencjiTen luksusowy hotel położony jest w…
$15,24M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 3 507 m² w San Cresci, Włochy
Nieruchomości komercyjne 3 507 m²
San Cresci, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 3 507 m²
LD- 1971. Luksusowa willa wśród malowniczych wzgórz ChiantiW zielonej malowniczej okolicy kl…
$9,61M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 5 000 m²
LD-0270. Продажа престижной недвижимости в Флоренции, в зоне КьянтиПродажа престижной недвиж…
$16,41M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 675 m² w Greve in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 675 m²
Greve in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 675 m²
KK-1816. Виноградники, винодельня в КьянтиПродается Винодельческое хозяйство с Агротуризмом …
$4,28M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny obiekt na sprzedaż w pobliżu Florencji. Nieograniczona licencja na duże i małe polo…
$6,50M
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Nieruchomości komercyjne w Montaione, Włochy
Nieruchomości komercyjne
Montaione, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
KK-090420. Замечательная Вилла. АгротуризмЗамечательная агритуризм, начиная с 1200 года наше…
$4,34M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 880 m² w Panzano in Chianti, Włochy
Nieruchomości komercyjne 880 m²
Panzano in Chianti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 880 m²
IT-111017. Поместье площадью 80 гектаровЭто структура с потрясающим видом на виноградники, о…
$6,80M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 125 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 125 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 125 m²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
$3,49M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LD- 0805. Wspaniały majątek z pola uprawnego, powierzchnia około 20 haTen wspaniały majątek …
$9,38M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 1 400 m² w Certaldo, Włochy
Nieruchomości komercyjne 1 400 m²
Certaldo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 400 m²
KK- 1158. Winnice, winiarnia w Certaldo - prowincja Florencja - ToskaniaEstate, winnica kilk…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 6 000 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 6 000 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 000 m²
LD- 1616. Wspaniały dom w pobliżu ToskaniiWśród zielonych wzgórz Florencji, starożytna posia…
$14,95M
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Red Feniks Montenegro
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Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Florencja, Włochy
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Florencja, Włochy
Powierzchnia 2 400 m²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, волмистой местности, в 10 км от…
$2,34M
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Red Feniks Montenegro
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Dochodowa nieruchomość 1 065 m² w Florencja, Włochy
Dochodowa nieruchomość 1 065 m²
Florencja, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 065 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny, zbudowany w latach 1865–1897.sol. architekt Narcisso Frosali na zlecenie…
$6,71M
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