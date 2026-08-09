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Hotele na sprzedaż w Marche, Włochy

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nieruchomości komercyjne
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6 obiektów total found
Hotel 550 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 550 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 550 m²
Budynek znajduje się na trzech poziomach na około 550 metrów kwadratowych z apartamentami, p…
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Hotel w Pesaro, Włochy
Hotel
Pesaro, Włochy
Pokoje 115
Czterogwiazdkowy hotel z widokiem na morze z 115 pokoi, restauracja, sala konferencyjna, itp
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Hotel 700 m² w Lapedona, Włochy
Hotel 700 m²
Lapedona, Włochy
Pokoje 23
Powierzchnia 700 m²
Dom z widokiem na morze na dwóch poziomach na ponad 700 m2. Restauracja area kuchnia usługi …
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TekceTekce
Hotel 600 m² w Borgo Pintura, Włochy
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 600 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
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Hotel 2 000 m² w Gradara, Włochy
Hotel 2 000 m²
Gradara, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG-181115. Уникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 3 000 m² w Porto Recanati, Włochy
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 55
Powierzchnia 3 000 m²
Kompleks składa się z kilku budynków, niektóre w pełni odrestaurowane, inne są restrukturyzo…
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