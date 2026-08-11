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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lacjum, Włochy

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Rzym
57
75 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Viterbo, Włochy
Premium Premium
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Viterbo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 2/3
$313,976
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Dom w Rzym, Włochy
Dom
Rzym, Włochy
$2,42M
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International real estate agency Habita
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Dom w Stimigliano, Włochy
Dom
Stimigliano, Włochy
$195,594
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International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
120617-1. Przestronne mieszkanie w Rzymie. WłochyNa sprzedaż jest przestronny apartament o p…
$1,41M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG-260716. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей пл…
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
AG-220916-17. Апартаменты аттико ( продажа ) » Рим » ИталияРайон Pinciano, рядом с виллой Бо…
$3,40M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 150 m²
IT- 240519-1. Mieszkanie we Włoszech. RzymRzym, w pobliżu metra "LODI" na sprzedaż mieszkani…
$679,876
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG- 220916- 10. Apartamenty w centrum RzymuPenthouse w centrum Rzymu, położony w obszarze Pr…
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
LD- 0204. Elitarny dom w pobliżu jeziora Bracciano, w pobliżu RzymuElitarny dom w pobliżu je…
$926,038
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Red Feniks Montenegro
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Dom w Forano, Włochy
Dom
Forano, Włochy
♣ COLLE SABINIANO ♣ - Forano - WYŁĄCZENIE REZYDENCJI w budowie, składające się z 2 willi wyk…
$211,602
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
AG- 260716-2. Apartament w prestiżowej okolicy historycznego centrum RzymuApartament w prest…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 6 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
AG- 260716- 5. Penthouse w zabytkowym centrum RzymuPenthouse w Rzymie składa się z przestron…
$2,87M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
AG-220916-3. Экстраординарный-террасный пентхаус с панорамным видомВ престижном здании с кон…
$1,99M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
$3,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
AG- 220916 - 28. Penthouse w Rzymie, obok Via Veneto i Villa BorghesePenthouse w Rzymie na V…
$6,21M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
AG- 220916 - 16. Penthouse na sprzedaż w zabytkowym centrum RzymuPenthouse na sprzedaż w his…
$2,70M
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Red Feniks Montenegro
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Dom w Tarano, Włochy
Dom
Tarano, Włochy
Tarano. Dom wiejski z magazynami i ziemią. Panoramiczny dom wiejski o powierzchni 150 metrów…
$250,282
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
AG- 220916- 12. Penthouse w centrum Rzymu, położony w dzielnicy PratiPenthouse w centrum Rzy…
$3,11M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Poggio Mirteto, Włochy
Mieszkanie
Poggio Mirteto, Włochy
La Sabina jest jednym z najbardziej autentycznych ziem w środkowych Włoszech: krajobraz hist…
$145,618
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 5 pokojów w Rzym, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 125 m²
IT- 240519-3. Apartament w centrum RzymuW centrum Rzymu, w pobliżu parku Carlo Felice (Via C…
$703,320
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie w Rzym, Włochy
Mieszkanie
Rzym, Włochy
Powierzchnia 240 m²
AG- 220916- 21. Apartamenty w Rzymie "(sprzedaż)" WłochyWspaniały dwupoziomowy apartament at…
$2,45M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Latina, Włochy
Willa 5 pokojów
Latina, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 680 m²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
$1,35M
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Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
AG-220916-5. Пентхаус ( атик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе историчес…
$5,86M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Veroli, Włochy
Willa
Veroli, Włochy
Liczba kondygnacji 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. ŚWIĘTY XVIII wiek.Prowincja Treviso, region Veneto.…
$5,41M
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Willa 6 pokojów w Rieti, Włochy
Willa 6 pokojów
Rieti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 4 295 m²
LD- 1032. Elitarna rezydencja w Lazio, RietiKilka kilometrów od Rieti, w otoczeniu zieleni, …
$12,89M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 2 pokoi w Rzym, Włochy
Willa 2 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 180 m²
IT- 260319. Dwupoziomowa willa 180m2. z uroczym tarasemW prestiżowym parku golfowym "Country…
$808,818
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Montopoli di Sabina, Włochy
Willa
Montopoli di Sabina, Włochy
ROMA- SABINA - MONTOPOLI DI SABINA La Sabina jest jednym z najbardziej autentycznych ziem w …
$359,953
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International real estate agency Habita
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Dom w Castelnuovo di Farfa, Włochy
Dom
Castelnuovo di Farfa, Włochy
$51,194
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Rzym, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
AG- 041010-1. Wspaniały apartament "Włochy" RzymNiedaleko od placu Barberini, w prestiżowym …
$3,46M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Typy nieruchomości w Lacjum.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lacjum, Włochy

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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