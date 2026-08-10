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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Provincia di Imperia, Włochy

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Sanremo
85
Bordighera
52
Ventimiglia
9
233 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
LH-2T03. Трехкомнатная квартира в Сан-Ремо, ЛигурияВ 50-ти метрах от песчаных пляжей рестора…
$386,826
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Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
LH- 2T15. Apartamenty w Ligurii - mieszkanie z ogrodem w San RemoZaledwie kilka minut od pla…
$275,467
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Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
LH- 2V06. Willa z widokiem na morze w San Remo, Liguria, WłochyWilla znajduje się zaledwie 7…
$1,76M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
KK- 3v02. Luksus klasy Villa w BordigerWilla dla 3 rodzin, z widokiem na morze, luksusowe wy…
$2,81M
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Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 125 m²
LH-2Q43. Четырехкомнатная квартира в Сан-Ремо, зона СолароВ престижном резиденциальном район…
$527,490
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Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
$2,34M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
LH- 2T33. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, San RemoW cichej i spokojnej …
$345,799
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Willa 4 pokoi w Caramagnetta, Włochy
Willa 4 pokoi
Caramagnetta, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
KK- Ligurski dom wiejski z basenemVilla Iris, zbudowana w 2005 roku, jest liguryjskim wiejsk…
$644,710
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Willa 3 pokoi w Cantalupo, Włochy
Willa 3 pokoi
Cantalupo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 157 m²
KK- 6V13. Willa z widokiem na morze w Ligurii, ImperiumWilla z widokiem na morze w Ligurii, …
$574,378
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Willa 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Willa 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалетиКупить таунхаус с терасой и видом на море в Италии, …
$281,328
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T36. Apartament z nową renowacją nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW jednym z n…
$463,019
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Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 340 m²
LH- 2V17. Willa z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, San RemoW jednym z najbardziej pre…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 165 m²
LH-2Q25. Квартира в продаже в Сан-PемоПентхаус с большой террасой и видом на море на первой …
$1,23M
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Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
LH- 2v05. Willa we Włoszech, Liguria - willa na morzu w San RemoZaledwie 30 m od słynnej ści…
$1,64M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
LH- 3v18. Willa z widokiem na morze w Bordiger, Liguria, WłochyKilka kroków od plaż Bordiegr…
$2,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
LH-1T85. хвартира с видом на море в Лигурии - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$445,436
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Mieszkanie 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
LH- 2T21. San Remo 3-pokojowe mieszkanie. liguriaApartament składa się z: korytarza, przestr…
$445,436
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Mieszkanie 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
KK- SAN- 861. Zdjęcie w San Remo. liguriaApartament z tarasem na 2. piętrze nowo wyremontowa…
$433,714
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Willa 2 pokoi w San Lorenzo al Mare, Włochy
Willa 2 pokoi
San Lorenzo al Mare, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 138 m²
LH- 6V35. Willa w Costanainer. Imperium.Willa z basenem i widokiem na morze na sprzedaż we W…
$550,934
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Willa w Sanremo, Włochy
Willa
Sanremo, Włochy
Powierzchnia 350 m²
KK- 321. Dwupoziomowa willa 350m2, w dobrym stanieNa sprzedaż dwupoziomowa willa 350 m kw w …
$1,64M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
$527,490
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Willa 3 pokoi w Civezza, Włochy
Willa 3 pokoi
Civezza, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
LH- 6Q01. Willa na sprzedaż w Civezza. liguriaKup dom z tarasem i widokiem na morze we Włosz…
$257,884
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Mieszkanie 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
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Mieszkanie 3 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалетиВ жилом компле…
$996,370
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK- Apartament w nowym kompleksie w BordigerNowa rezydencja MiramareNowy apartament w 120 m2…
$761,930
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Mieszkanie 4 pokoi w Ospedaletti, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
LH- 1Q16. Apartamenty nad morzem we Włoszech, Liguria, OspedalettiW jednym z najbardziej pre…
$644,710
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Mieszkanie 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
LH-2B05. Квартира-пентхаус в продаже в Сан-Ремо, Лиужисе нескольких метрах от знаменитой вел…
$257,884
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Willa 6 pokojów w Ospedaletti, Włochy
Willa 6 pokojów
Ospedaletti, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
LH- 1v06. Piękna willa w Ospedaletti (Liguria)1.5 km samochodem od morza w cichej dzielnicy …
$2,70M
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Willa 5 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 5 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
PO- 270317. Luksusowa willa w San Remo. WłochyWilla znajduje się w elitarnym obszarze, o łąc…
$1,82M
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Willa 3 pokoi w Ventimiglia, Włochy
Willa 3 pokoi
Ventimiglia, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH- 5V06. Villa w Ventimiglia. San RemoWilla z widokiem na morze na wybrzeżu Włoch, Liguria,…
$533,351
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Typy nieruchomości w Provincia di Imperia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Provincia di Imperia, Włochy

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