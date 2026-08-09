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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bordighera, Włochy

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mieszkania
31
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52 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
LH- 3T25. Sprzedaż apartamentów z widokiem na morze. Liguria, Boordigera, WłochyNa jednej z …
$504,046
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
$644,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
LH-3T30. Апартаменты с террасой у моря в Италии, Лигурия, БордигераВамом центре курортного о…
$697,459
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
LH- 3V16. Willa do przebudowy nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigerW samym sercu jednego…
$1,76M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T86. Apartament z ogrodem w Ligurii - Apartament z trzema sypialniami w Villa w Bordige…
$480,602
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала Х векаВ историческом здании начала ХХ …
$2,11M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 5 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
KK- iv904. Willa najnowszej budowy w BordigerWilla z niedawnej konstrukcji z podgrzewanym ba…
$1,15M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
KK- 3v02. Luksus klasy Villa w BordigerWilla dla 3 rodzin, z widokiem na morze, luksusowe wy…
$2,81M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
LH-3T41. Купить квартиру в виле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается к…
$679,876
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
KK-Bessonе. Апартаменты 130 кв м класса Люкс-Престиж в БордигереАпартаменты 130 кв м класса …
$1,52M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 395 m²
LH- 3V06. Nowa willa z basenem nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigueraNa pierwszym, pano…
$2,70M
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3V63. Bordiguera, willa z widokiem na morzeW słonecznej i spokojnej okolicy na zboczu wz…
$345,799
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
LH- 3Q23. Apartament z widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigerNa panoramicznych ele…
$468,880
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
LH- 3T36. Apartament z nową renowacją nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW jednym z n…
$463,019
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
LH- 3Q94. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Bordger Na parterze małego przytul…
$703,320
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
LH- 3T32. Trzypokojowe mieszkanie nad morzem we Włoszech, Liguria, BordigeraW samym sercu ma…
$410,270
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
LH- 5T12. Willa na sprzedaż w mieście Bordiguera. liguriaHistoryczne nieruchomości we Włosze…
$303,600
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
KK-252. Luksusowa willa z ogrodem w BordigeraWilla - zamek o powierzchni około 300 metrów kw…
$2,58M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
LH- 3Q16. Apartament z remontem i widokiem na morze we Włoszech, Liguria, BordigeraW cichej …
$527,490
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Mieszkanie 2 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
$363,382
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталииВилла с бассейном у моря в продаже в Итали…
$3,46M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK- Apartament w nowym kompleksie w BordigerNowa rezydencja MiramareNowy apartament w 120 m2…
$761,930
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Mieszkanie 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
KK- IV872. Apartamenty w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej BordigheraW prestiżowej dzielnicy…
$1,17M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
LH- 3V51. Willa nad morzem we Włoszech - Liguria, BordigueraZ doskonałymi widokiem na morze,…
$4,69M
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Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
LH- 5V01. Sprzedaż nowych willi nad morzem we Włoszech, Liuria, BordigerW cichej i spokojnej…
$644,710
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 376 m²
KK- iv777. Willa na pierwszym wzgórzu miasta Bordiger5 minut od wybrzeża i centrum miasta Bo…
$2,34M
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Willa 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
$808,818
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
KK- 020317-3. Villa (sprzedaż) "Włochy" Liguria "BordigerWilla 250kvm + dom przy wejściu do …
$2,05M
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Willa 6 pokojów w Bordighera, Włochy
Willa 6 pokojów
Bordighera, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
$1,88M
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