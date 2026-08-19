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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Fermo, Włochy

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SantElpidio a Mare
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45 obiektów total found
Dom 17 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 17 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 17
Powierzchnia 400 m²
Duży odnowiony dom z wysokiej jakości akcesoria sąsiadujące (do renowacji) Trzy piętra cegły…
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Dom 9 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 9 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 206 m²
Dom na starym mieście na trzech poziomach Parter i poddasze z dwoma pokojami łazienka i jask…
$174,393
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Dom w Lapedona, Włochy
Dom
Lapedona, Włochy
Powierzchnia 5 000 m²
Powierzchnia budynku składająca się z pięciu partii o powierzchni około 1000 m2 każdy z szer…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Campofilone, Włochy
Dom
Campofilone, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
Budynek o powierzchni 3000 m2 z szerokim widokiem na morze i podwójnym dostępem Możliwość po…
$151,021
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty w zabytkowym centrum miasta (n.ro 3) nowa konstrukcja ceglane i drewniane podłog…
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Dom w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom
SantElpidio a Mare, Włochy
Powierzchnia 7 000 m²
Działka budowlana o powierzchni 7 000 metrów kwadratowych o maksymalnej pojemności 270 metró…
$58,131
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 6 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Parter apartament w kondominium tylko dwa jednostki. Niezależne wejście z prywatnym dziedziń…
$116,262
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: N1356 Nazwa nieruchomości: Casa Marino Lokalizacja: w kraju Miasto: S…
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Dom 5 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 5 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Dom w zabytkowym centrum odnowiony w 2024 roku na pierwszym piętrze z użytkowym poddaszu i p…
$98,823
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Dom 7 pokojów w Massa Fermana, Włochy
Dom 7 pokojów
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 200 m²
Numer referencyjny: N1423Nazwa nieruchomości: Casa FermanaLokalizacja: w krajuMiasto: Strefa…
$92,137
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Dom w Campofilone, Włochy
Dom
Campofilone, Włochy
Powierzchnia 15 000 m²
Budownictwo mieszkaniowe częściowo zbudowane obejmujące wiele części mieszkalnych o powierzc…
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Dom w Lapedona, Włochy
Dom
Lapedona, Włochy
Powierzchnia 30 000 m²
Partia około trzech hektarów o powierzchni budynku 17,500 metrów kwadratowych dla maksymalne…
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Mieszkanie 9 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 160 m²
160 m2 mieszkanie z 100 m2 poddasza garaż Garaż Piwnica Ogólny stan doskonały Usługi Położon…
$127,889
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Dom 10 pokojów w Montottone, Włochy
Dom 10 pokojów
Montottone, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 200 m²
W centrum domu niebo zostało porzucone trzykondygnacyjna konstrukcja z ceglanymi i drewniany…
$58,131
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Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Mieszkanie na obrzeżach popularnego mieszkania. Pierwsze piętro bez windy, powierzchnia 90 m…
$69,757
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Dom 14 pokojów w Campofilone, Włochy
Dom 14 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 300 m²
Morze Casale o powierzchni 300 m2 z zależnością 30 m2 i ziemią o powierzchni około 2,0 ha z …
$424,357
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Mieszkanie 8 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 120 m²
120 m2 mieszkanie na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem w małym kondominium. Prywatna …
$127,889
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Szeregowiec 8 pokojów w Campofilone, Włochy
Szeregowiec 8 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 200 m²
Willa z ogrodzonym parkiem o powierzchni 3,550 m2 w ekskluzywnej okolicy kilka km od morza. …
$488,302
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Dom 8 pokojów w Lapedona, Włochy
Dom 8 pokojów
Lapedona, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 240 m²
Domek do remontu z widokiem na morze i 800 metrów kwadratowych dziedzińca Możliwość zaanekto…
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Dom 7 pokojów w Montottone, Włochy
Dom 7 pokojów
Montottone, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 100 m²
Dom na starej kamienicy na dwóch piętrach oraz małe akcesoria i ogród o powierzchni 130 m2 z…
$69,757
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Dom 11 pokojów w Massa Fermana, Włochy
Dom 11 pokojów
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 220 m²
Numer referencyjny: N490 Nazwa nieruchomości: Casa Actor Lokalizacja: w kraju Miasto: Strefa…
$93,010
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Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Apartament na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem z salonem, aneksem kuchennym, łazienk…
$93,010
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Dom 16 pokojów w Montefortino, Włochy
Dom 16 pokojów
Montefortino, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 540 m²
Duży dworek we wsi 5 km od centralnej kamiennej konstrukcji przylegającej do innych nierucho…
$87,197
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Dom 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 80 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$34,879
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Szeregowiec 10 pokojów w Lapedona, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Lapedona, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 270 m²
Teren o powierzchni 15,00 akrów ( ponad 5:00 hektarów ) zwykle pagórkowaty z około 1,50 akra…
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Mieszkanie 5 pokojów w Monte Vidon Corrado, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Monte Vidon Corrado, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Teren o powierzchni 3,0 ha na wzgórzu (odpowiedni do wypasu koni) z dwiema ruinami, aby całk…
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Dom 11 pokojów w Campofilone, Włochy
Dom 11 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 350 m²
Gospodarstwo rolne do renowacji (możliwość rozbiórki i odbudowy na dalszych etapach łańcucha…
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Dom 11 pokojów w Monte Vidon Corrado, Włochy
Dom 11 pokojów
Monte Vidon Corrado, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 260 m²
Całkowicie odnowiony dom (przebudowany) Dwa poziomy plus strych. Sąd o powierzchni 1.280 m k…
$325,534
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Dom 8 pokojów w Campofilone, Włochy
Dom 8 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 160 m²
Dom wiejski o powierzchni 260 m2 z lat 80. XX wieku w doskonałym stanie na trzech poziomach …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 7 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Apartament na pierwszym piętrze w kondominium tylko dwóch jednostek. Budowa z lat 80-tych od…
$139,515
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Typy nieruchomości w Fermo.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Fermo, Włochy

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