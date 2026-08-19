Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Fermo
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Fermo, Włochy

;
SantElpidio a Mare
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
12 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty w zabytkowym centrum miasta (n.ro 3) nowa konstrukcja ceglane i drewniane podłog…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 120 m²
Parter apartament w kondominium tylko dwa jednostki. Niezależne wejście z prywatnym dziedziń…
$116,262
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Numer referencyjny: N1356 Nazwa nieruchomości: Casa Marino Lokalizacja: w kraju Miasto: S…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 9 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 160 m²
160 m2 mieszkanie z 100 m2 poddasza garaż Garaż Piwnica Ogólny stan doskonały Usługi Położon…
$127,889
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Mieszkanie na obrzeżach popularnego mieszkania. Pierwsze piętro bez windy, powierzchnia 90 m…
$69,757
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 120 m²
120 m2 mieszkanie na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem w małym kondominium. Prywatna …
$127,889
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Apartament na pierwszym piętrze z niezależnym wejściem z salonem, aneksem kuchennym, łazienk…
$93,010
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Monte Vidon Corrado, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
Monte Vidon Corrado, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Teren o powierzchni 3,0 ha na wzgórzu (odpowiedni do wypasu koni) z dwiema ruinami, aby całk…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Montappone, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Montappone, Włochy
Pokoje 7
Powierzchnia 120 m²
Apartament na pierwszym piętrze w kondominium tylko dwóch jednostek. Budowa z lat 80-tych od…
$139,515
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Montottone, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montottone, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 70 m²
Dom do remontu położony w małej wiosce 2 km od centrum Court 800 kwadratowa ceglana konstruk…
$143,965
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Niedawno zbudowany strych na drugim piętrze. Panoramiczny widok na morze. Dwie sypialnie, ła…
$168,580
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 70 m²
Parter apartament o powierzchni około 70 metrów kwadratowych z zewnętrznym wyściełanym dzied…
$69,757
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Fermo, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się