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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w SantElpidio a Mare, Włochy

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mieszkania
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7 obiektów total found
Dom 9 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 9 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 206 m²
Dom na starym mieście na trzech poziomach Parter i poddasze z dwoma pokojami łazienka i jask…
$174,393
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Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 90 m²
Mieszkanie na obrzeżach popularnego mieszkania. Pierwsze piętro bez windy, powierzchnia 90 m…
$69,757
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Dom 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 80 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$34,879
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Willa 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Willa 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 10 200 m²
BG- ABIV5401U Starożytna willa w Porto San ElpidioWilla 1780 w Porto San Elpidio, 8 km od mo…
$2,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 80 m²
Niedawno zbudowany strych na drugim piętrze. Panoramiczny widok na morze. Dwie sypialnie, ła…
$168,580
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Mieszkanie 5 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 70 m²
Parter apartament o powierzchni około 70 metrów kwadratowych z zewnętrznym wyściełanym dzied…
$69,757
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LDV InvestLDV Invest
Dom w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom
SantElpidio a Mare, Włochy
Powierzchnia 7 000 m²
Działka budowlana o powierzchni 7 000 metrów kwadratowych o maksymalnej pojemności 270 metró…
$58,131
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