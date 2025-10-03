Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Cavalese, Włochy
Dom 4 pokoi
Cavalese, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Cena na żądanie
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Predazzo, Włochy
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Predazzo, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż willa położona w miejscowości Val di Femme, w malowniczym, słonecznym miejscu, z…
$855,873
Parametry nieruchomości w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

z garażem
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
