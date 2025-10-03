Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Predazzo, Włochy
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Predazzo, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż willa położona w miejscowości Val di Femme, w malowniczym, słonecznym miejscu, z…
$855,873
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się