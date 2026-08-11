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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

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1 obiekt total found
Dom drewniany w stylu górskim 24 pokoi w Cavalese, Włochy
Dom drewniany w stylu górskim 24 pokoi
Cavalese, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Okazja inwestycyjna w sercu Dolomitów - Ośrodek operacyjny z restauracją📍 Włochy, Valflorian…
$1,12M
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Agencja
Hotel Invest
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Parametry nieruchomości w Comunita territoriale della Val di Fiemme, Włochy

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