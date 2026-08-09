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Hotele na sprzedaż w Wenecja Euganejska, Włochy

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Wenecja
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5 obiektów total found
Hotel w Noventa di Piave, Włochy
Hotel
Noventa di Piave, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618-2. Hotel 3 * in Noventa di PiaveNa sprzedaż 3 * Hotel, położony w Noventa di Piav…
$8,21M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel w Mestre, Włochy
Hotel
Mestre, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618- 4. Hotel 4 Wenecja. MestreNa sprzedaż 4 * Hotel ma 98 pokoi, z których 8 pokoi j…
$12,31M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Hotel w Wenecja, Włochy
Hotel
Wenecja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 * Продается 4-звездочный отель - бутик, категория luss…
$15,82M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² w Wenecja, Włochy
Hotel 1 000 m²
Wenecja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
IT- 200618- 5. Wenecja. Hotel 3 *Na sprzedaż 3 * Hotel, Venezia, Alla Ca 'Doro, całkowicie o…
$12,89M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel w Wenecja, Włochy
Hotel
Wenecja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
IT- 200618-3. Hotel 3 * w WenecjiHotel 3 * znajduje się 5 minut spacerem od Piazza San Marco…
$8,79M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Typy nieruchomości w Wenecja Euganejska.

nieruchomości komercyjne
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