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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ascoli Piceno, Włochy

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San Benedetto del Tronto
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20 obiektów total found
Willa 16 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 16 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
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Dom 32 pokoi w San Benedetto del Tronto, Włochy
Dom 32 pokoi
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 32
Powierzchnia 1 600 m²
Budynek w centrum idealny dla firm (przekształcenie w mieszkania). Objętość 4,800 metrów sze…
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Dom 14 pokojów w Grottammare, Włochy
Dom 14 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 750 m²
Dom do renowacji w zabytkowym centrum z 800 m2 ogrodzonego ogrodu. Dwa poziomy dla całkowite…
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Willa 6 pokojów w Castorano, Włochy
Willa 6 pokojów
Castorano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 000 m²
BG- V5101U. Starożytny Pałac Episkopalny w Collie del TrontoStarożytny Pałac Episkopalny w C…
$2,46M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 5 pokojów w Montemonaco, Włochy
Dom 5 pokojów
Montemonaco, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 70 m²
Odnowiony kamienny dom położony w uroczej wiosce u podnóża dwupiętrowego salonu Sibyl, dwie …
$58,131
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Willa 15 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 15 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 500 m²
Pod koniec XIX wieku willa z 2000 m2 park z palmami i wysokimi drzewami. Trzy poziomy 164 m2…
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Mieszkanie 9 pokojów w Grottammare, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 214 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
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Dom 17 pokojów w Montemonaco, Włochy
Dom 17 pokojów
Montemonaco, Włochy
Pokoje 17
Powierzchnia 560 m²
Kamienny plac budowy w miejscowości Powstanie więcej sąsiednich budynków jest na trzech pozi…
$139,515
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Willa 6 pokojów w Brecciarolo, Włochy
Willa 6 pokojów
Brecciarolo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 850 000 m²
BG- ABIV5201U Stary dom w Marina del TrontoStary dom w Marina del Tronto, 15 km od Alba Adri…
$2,05M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 40 pokojów w Offida, Włochy
Willa 40 pokojów
Offida, Włochy
Pokoje 40
Powierzchnia 1 000 m²
Willa na trzech poziomach ponad 1000 m2 z 40 pokoi 9 łazienek 13 sypialni, wysokiej jakości …
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Mieszkanie 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie morskie drugiego rzędu o powierzchni 80 metrów kwadratowych do przeglądu wewnętrz…
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Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG- V5602U. Willa na pierwszej linii w San Benedetto del TrontoDom rodzinny, położony na pie…
$1,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 4 pokoi w Montemonaco, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montemonaco, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 45 m²
Apartament na parterze w budynku tylko dwóch apartamentów pokój dzienny sypialnia i balkon ł…
$58,131
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Willa 6 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 6 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
BG- ABIV5601U Luksusowa willa w stylu śródziemnomorskim, San Benedetto del TrontoLuksusowa w…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Dom 9 pokojów w Ripatransone, Włochy
Dom 9 pokojów
Ripatransone, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 260 m²
Numer referencyjny: N1058 Nazwa własności: Casa Caffè Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto: …
$209,272
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедето-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный до…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 22 pokoi w Monteprandone, Włochy
Dom 22 pokoi
Monteprandone, Włochy
Pokoje 22
Powierzchnia 440 m²
Stary dom do renowacji z widokiem na morze dwupiętrowy plus poddasze Kilka akcesoriów w mura…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Monteprandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Monteprandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
BG- AH05U Piękny dom na wzgórzach MonteprandonePiękny dom na wzgórzach Monteprandone, 10 km …
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Mieszkanie 8 pokojów w Ascoli Piceno, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Ascoli Piceno, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
$426,996
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Typy nieruchomości w Ascoli Piceno.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Ascoli Piceno, Włochy

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