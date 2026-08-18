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Mieszkania na sprzedaż w Ascoli Piceno, Włochy

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4 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie morskie drugiego rzędu o powierzchni 80 metrów kwadratowych do przeglądu wewnętrz…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Montemonaco, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Montemonaco, Włochy
Pokoje 4
Powierzchnia 45 m²
Apartament na parterze w budynku tylko dwóch apartamentów pokój dzienny sypialnia i balkon ł…
$58,131
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Mieszkanie 9 pokojów w Grottammare, Włochy
Mieszkanie 9 pokojów
Grottammare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 214 m²
Apartamenty w budowie ( do personalizacji wewnętrznej ) różne rozmiary od 62 do 76 m2 łazien…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 8 pokojów w Ascoli Piceno, Włochy
Mieszkanie 8 pokojów
Ascoli Piceno, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
$426,996
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Parametry nieruchomości w Ascoli Piceno, Włochy

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