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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Benedetto del Tronto, Włochy

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domy
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7 obiektów total found
Willa 15 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 15 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 500 m²
Pod koniec XIX wieku willa z 2000 m2 park z palmami i wysokimi drzewami. Trzy poziomy 164 m2…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедето-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный до…
$1,76M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG- V5602U. Willa na pierwszej linii w San Benedetto del TrontoDom rodzinny, położony na pie…
$1,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Mieszkanie 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Mieszkanie 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie morskie drugiego rzędu o powierzchni 80 metrów kwadratowych do przeglądu wewnętrz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 6 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
BG- ABIV5601U Luksusowa willa w stylu śródziemnomorskim, San Benedetto del TrontoLuksusowa w…
$3,52M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Dom 32 pokoi w San Benedetto del Tronto, Włochy
Dom 32 pokoi
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 32
Powierzchnia 1 600 m²
Budynek w centrum idealny dla firm (przekształcenie w mieszkania). Objętość 4,800 metrów sze…
Cena na zgłoszenie
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Willa 16 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 16 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 500 m²
Apartament w zabytkowym centrum na drugim piętrze bez windy w budynku składającym się tylko …
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