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Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport

Netanja, Izrael
od
$1,53M
;
11
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ID: 38481
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja
  • Adres
    Shoshana Damari

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Netanja, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
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od
$1,53M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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