Dzielnica mieszkaniowa Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Jerozolima, Izrael
$733,590
5
ID: 34938
Data aktualizacji: 12.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Borochov, 35

O kompleksie

Prestiżowy adres w samym sercu kwitnącej dzielnicy Twoje nowe życie zaczyna się tutaj. Odkryj unikalny projekt mieszkalny na ulicy Borochov, jeden z najpopularniejszych adresów Kiryat HaYovel. Spokojny i zielony obszar, kilka minut od tramwaju i blisko do wszystkich udogodnień Jerozolimy. Borochov łączy w sobie: Cisza i zieleń Dostępność i łączność Nowoczesne i bezpieczne środowisko życia Jest to idealna okazja do zamieszkania w Jerozolimie lub inwestowania w sąsiedztwie o wysokim potencjale wyceny. W tym kontekście nabycie nowego mieszkania na ulicy Borochov stanowi prawdziwą okazję. Pomiędzy modernizacją sąsiedztwa, niedostatkiem ziemi w Jerozolimie i wysokim zapotrzebowaniem na nowe mieszkania potencjał wartości dodanej w nadchodzących latach jest szczególnie widoczny. Główne elementy specyfikacji Opis budynku Wysoki standard architektoniczny. Dwa wejścia na budynek, z lobby wejścia zaprojektowane przez architekta wnętrz. 2 nowoczesne i szybkie windy. Pokój rowerowy dla mieszkańców. Ogród i krajobrazy zaprojektowane przez architekta krajobrazu. Magazyn dla wózków. Przygotowanie do ładowania pojazdu elektrycznego. Instalacje techniczne Trzyfazowe połączenie elektryczne w apartamentach (25x3) i dostosowane główne źródło zasilania. Centralny system klimatyzacji VRF (zaawansowana, cicha i energooszczędna technologia). Przygotowanie do pralki i suszarki w każdym mieszkaniu. Telewizor i komunikatory w każdym pokoju. Instalacja nowoczesnych instalacji hydraulicznych z centralnym systemem ciepłej wody. Stolarka, okna i aluminium Wysokiej jakości design drzwi frontowe dla każdego mieszkania. Wysokiej jakości podwójne szyby i okna. Elektryczne rolki we wszystkich głównych pokojach. Magazyny elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych. Przygotowanie silnika elektrycznego na wszystkich klapach. Powłoki i wykończenia - Przestrzenie mieszkalne Wysokowydajna ceramiczna kamionka o wymiarach 80 × 80 / 100 × 100. Parkiet dostępny w pokojach. Różne płytki. Izolacja akustyczna i termiczna wzmocniona pomiędzy apartamentami. Powłoka antypoślizgowa na balkonach i tarasach. Łazienka Wieszanie toalet z budynkiem w zbiorniku. Wanna lub nowoczesny prysznic zgodnie z planem. Zawory jakości (typ GHE lub równoważne). Wysokiej jakości płytki ścienne i podłogowe. Kuchnia Nowoczesna kuchnia upscale w tym worktop i przechowywania. Built-in zlewozmywak i design tap. Kompletne przygotowanie sprzętu gospodarstwa domowego. Penthouses Prywatny taras dachowy z betonową płytą i pełną izolacją. Wysokość pod sufitem do 3,90 m. System automatyzacji domu (inteligentny dom). Woda i gaz przybywają na taras. Prywatny basen jest możliwy. Przygotowanie do kuchni zewnętrznej. Elektryczne okiennice we wszystkich pokojach. Szklane listwy na tarasie. Dodatkowe punkty energii elektrycznej. Dekoracyjny projekt sufitów. Sought- after lokalizacja, nowoczesny projekt i wysoki potencjał rozwoju w jednym z rozwijających się dzielnic Jerozolimy. Inwestycja strategiczna Odnowione sąsiedztwo z nową infrastrukturą i sklepami Bliskość do tramwajowych i głównych centrów aktywności Silny popyt na nowe mieszkania w ograniczonym obszarze gruntów Potencjał znacznej nadwyżki w nadchodzących latach Kupowanie na ulicy Borochov to zabezpieczenie twojej przyszłości i inwestowanie w rzadką lokalizację w Jerozolimie. Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem jednego z najbardziej prestiżowych projektów Kiryat HaYovel. Płatności: Podpisane 15% (plus agencja i adwokat) Saldo ma kluczowe dostawy w ciągu 5 lat bez indeksowania lub odsetek

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

