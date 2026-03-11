  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Givat Shmuel, Izrael
od
$806,949
;
2
ID: 34498
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givat Shmuel
  • Adres
    Lipa Krepel

O kompleksie

Givat Shmuel: Strategiczna okazja w sercu Gush Dan Położony w centrum Gush Dan, w pobliżu Tel Awiwu i głównych węzłów gospodarczych, Givat Shmuel cieszy się dużym popytem na wynajem i stałego rozwoju miejskiego. 50 m2 + 15 m2 taras Rezydencja Premium: Apartamenty 2-3 pokoje Idealny format dla szybko obrotowych inwestycji wynajmu. Korzyści różnicujące: ✔ Sala sportowa ✔ Studio Pilates ✔ Pokój gier ✔ Dach z jacuzzi ✔ Dynamiczne środowisko miejskie Po co tu inwestować? • 2-3 sztuk typologia = najczęściej poszukiwany produkt Strategiczne położenie w izraelskim basenie gospodarczym Nowoczesne miejsce zamieszkania z usługami = wycena długoterminowa Aktywa z tytułu nieruchomości bilansowane pomiędzy zyskiem z najmu a potencjałem nadwyżki. Oceń siatkę i symulacje na żądanie

Lokalizacja na mapie

Givat Shmuel, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
