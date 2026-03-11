  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanya, Izrael
od
$771,210
;
9
ID: 34448
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Yehuda HaNasi, 24

O kompleksie

Yehuda Hanassi Street, w poszukiwanej dzielnicy Kiryat Sanz w Netanya, w cichym i dobrze obsługiwanym środowisku mieszkalnym. 4 pokojowe mieszkanie z Mamad, około 110 m2, znajduje się na 5 piętrze na 6. Odnowiony i wzmocniony budynek w ramach niedawno ukończonego projektu TAMA 38. Jednostka zawarta w nowych jednostkach post- TAMA (nowoczesne korzyści). Balkon Soccah o powierzchni 12 m2, 2 łazienki, 2 toalety. prywatny parking, winda, śmieci, Arnona 1,100 Obszar doceniony za otoczenie rodzinne, sklepy, synagogi, szkoły i transport. Cena: 2 460 000.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
