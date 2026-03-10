  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona

Jerusalem, Izrael
od
$971,850
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34824
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Apartament na sprzeda ¿w Arnonie, rue Ravadim, mieszkanie o charakterze, 3,5 pokoi, 86 metrów kwadratowych, parter, wyj cie na podwórze, oddzielna jednostka 20 metrów kwadratowych zarejestrowana jako magazyn

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$971,850
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Mały apartament 3 pokoje znajduje się na 6 piętrze bardzo jasne. Renove dwa lata temu. a 1 / 4 h na stopach morza Oskarżenie. Winda. Miklat w budynku. Dużo uroku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,18M
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Dizengoff 43 to budynek butikowy strategicznie położony 2 minuty spacerem od słynnego kikar i 6 minut spacerem od plaży Przyjdź na żywo u stóp Kikar i wszystkich tych sklepów Charakterys…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się