Dzielnica mieszkaniowa Spacieux

Jerusalem, Izrael
$2,04M
4
ID: 34875
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Keren HaYesod, 27

O kompleksie

Dzielnica Rehavia, centralne miejsce. 4 pokoje 100 metrów kwadratowych, apartament z dużym potencjałem, bardzo przestronne, 4 kierunki, balkon, soucca i parking.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
