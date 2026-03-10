  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee

Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee

Aszkelon, Izrael
od
$1,13M
;
8
ID: 34735
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Eli Cohen

O kompleksie

Français Français
w dzielnicy miejskiej, w luksusowym budynku z jacuzzi i sauną ogród podstawy przez architekta wnętrz 5 sztuk, widok na morze, prywatny basen wyjątkowy

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aszkelon, Izrael
od
$1,13M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Apartament znajduje się w jednej z najpopularniejszych dzielnic Tel Aviv, w pobliżu Gordon Beach i promenady, ten apartament łączy nowoczesny komfort, poszukiwany po lokalizacji i jakości usług. Ranak Street cieszy się spokojnym środowisku mieszkalnym, będąc w odległości spaceru od kawiarni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$1,08M
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośredni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Jerusalem, Izrael
od
$1,31M
W samym sercu dzielnicy Baka, ulicy Mekor Chaim. Apartament 4 szt. 100 m2 w wysokim budynku stojącym, 1 piętro z balkonem i windą, w tym parking i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
