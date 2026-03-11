  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Bat Jam, Izrael
od
$1,57M
;
10
ID: 34489
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

W nowoczesnej, dziwnej wieży Bat Yam 5 sztuk włącznie z 1 mamadem Obszar mieszkalny 131m2 Taras 14m2 Na 20 piętrze luksusowej wieży 2 miejsca parkingowe 1 piwnica

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
